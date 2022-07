Borse europee in leggero recupero, risale anche l'euro

Borse europee in leggero recupero ma sempre negative dopo l'avvio positivo di Wall Street. Milano si conferma la peggiore a -0,70%, mentre calano di circa 2 decimi di punto Francoforte e Londra e Parigi risale sulla parità. Ad appesantire il listino principale di Piazza Affari è un'altra giornata difficile per il titolo di Saipem, che dopo la chiusura dei termini dell'aumento di capitale perde oltre il 38%.

Mentre aprono in lieve rialzo ma con volumi abbastanza contenuti i listini americani: Dow Jones a +0,26%, Nasdaq a +0.39%. Operatori in attesa del dato sull'inflazione negli Stati Uniti, che sarà diffuso domani e darà un primo metro dell'efficacia della stretta monetaria imposta dalla Federal Reserve. Mentre sul fronte dei cambi è stata toccata a fine mattinata la parità tra euro e dollaro - non succedeva da fine 2002. Ora però la moneta unica è in leggera risalita a 1,004.

Risale anche il prezzo del gas naturale, dopo due sedute di calo, e torna sopra i 170 euro al megawattora.