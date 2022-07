Borse europee in positivo, risale l'euro

Girano in positivo a metà seduta le Borse europee, sostenute dalla prospettiva di una buona apertura di Wall Street anticipata da future in lieve rialzo. Milano è la migliore a +0,65%, salgono di 3-4 decimi di punto percentuale gli altri listini principali. Bene in particolare i titoli bancari, con l'indice settoriale che sale di quasi il 2%.

Mentre lo spread tra btp e bund tedesco riscende a 236 punti base, con un rendimento del decennale italiano al 3,42%.

Sul mercato dei cambi, dopo una lunga fase di stallo riprende il recupero dell'euro, che tocca quota 1,0241 sul dollaro.

Prezzo del gas naturale in risalita a 166,87 eruo al megawattora.