Borse europee in recupero, bene anche Wall Street

Ritrova un po' di serenità oggi la Borsa di Milano, in una giornata di rimbalzo generale anche per gli altri listini europei. L'indice Ftse Mib guadagna l'1,2%, Parigi sugli stressi livelli mentre la migliore è Francoforte con un +1,86%. Il recupero più netto a Piazza Affari è per i settori dell'energia e delle utilities - indici settoriali in aumento rispettivamente dell'1,7% e del 2,29%. Rimbalzo contenuto, mento di mezzo punto percentuale, invece per le banche. Perché lo spread frena la corsa ma resta su livelli elevati, sopra i 220 punti base, con il rendimento per i Btp decennali al 3,38%.

Avvio positivo anche per Wall Street, sotto la spinta, stavolta positiva, di una trimestrale bancaria, quella di Citigroup, che batte le attese.

Mentre sul fronte dei cambi è in recupero l'euro, che dopo essere scivolato ieri a più riprese sotto la parità con il dollaro oggi risale a 1,005.