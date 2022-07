Borse europee positive

Avvio di settimana positivo per i mercati europei, in una giornata povera di indicazioni per la chiusura della Borsa americana per l'indipendence day. Milano parte a +0,69%, in liea Francoforte mentre sale di quasi un punto percentuale Parigi.

In ordine sparso invece le Borse asiatiche: sale di oltre lo 0,8% Tokyo, dello 0,4 Shanghai, Hongk Kong sulla parità mentre è in calo Seul. Qui si aspetta in particolare di capire se i nuovi focolai Covid in alcune città della Cina continentale porteranno a ulteriori lockdown mirati, e quale sarà quindi l'impatto sul sistema economico.

Sul fronte dei cambi si conferma la ricerca di stabilità, che mantiene il dollaro, valuta rifugio per eccellenza, sui massimi da due decenni nei confronti dell'euro, che vale oggi poco più di 1,04.

Stabile il prezzo del petrolio dopo il calo alla fine della scorsa settimana. Ancora molto alto quello del gas naturale a 150 euro al megawattora.