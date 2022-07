Borse in alto mare, sale lo spread

Gli annunci della BCE hanno rasserenato il clima solo per poco tempo. Il rialzo dei tassi dello 0,50% e l’avvio dello scudo di protezione per calmierare gli spread tra i titoli di stato dei vari paesi europei hanno tamponato le vendite per circa un’ora, che poi sono riprese con l’avvio debole di Wall Street (Dow Jones -0,51% e Nasdaq – 0,23%).

Milano cede l’1 e 65% sui cui pesa la crisi di governo. Francoforte cede un punto, Parigi e Londra lo 0,20% e lo 0,40%. In calo le quotazioni di petrolio e di gas, mentre l’euro resta stabile contro dollaro a quota 1 e 02.