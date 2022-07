Borse in netto calo: euro ai minimi da 20 anni

Crisi del gas, timori di una recessione in arrivo e l'aumento dei casi Covid in Cina pesano sui mercati. Male le piazze asiatiche, Tokyo -1,77%, giù anche le borse europee. Milano apre in flessione dello 0,77%, Londra -0,34%, Francoforte -0,93%, Parigi lo 0,7%.

Dopo lo stop a Nord Stream 1 da parte della Russia, ufficialmente per una manutenzione di 10 giorni, il mercato si chiede se, effettivamente, il gasdotto riprenderà a funzionare il 21 luglio e quali saranno gli effetti per l'Europa, soprattutto per la Germania.

Domani è atteso il dato sull'inflazione americana. Intanto il gas naturale sale a 168 euro mw. A Piazza Affari sospesa al ribasso Saipem (-23% teorico). Sul mercato valutario, l'euro sfiora la parità sul dollaro e scambia ora a 1,0009.