Borse in cauto progresso, euro debole

Le prospettive di un’apertura positiva di Wall Street nel pomeriggio alimentano la crescita dei listini europei, che sembrano indifferenti al dato sull’inflazione cresciuta a giugno all’8,6% nell’eurozona. Milano avanza dello 0,53% in linea con l’andamento degli altri mercati.

In calo l’euro, che scende a 1,04 e 40 contro dollaro. In rialzo il gas, quotato a 147 euro al megawattora, Brent a 11 dollari il barile. In discesa l’oro, che si acquista a 1795 dollari l’oncia.

Il rendimento del nostro Btp decennale resiste al 3,30%. Stabile anche lo spread tra Btp e Bund a 190 punti base.