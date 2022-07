Borse in recupero, euro ai minimi

Wall Street è vista debole in apertura, ma le borse europee confermano il livello di recupero già manifestato in mattinata. Milano si apprezza dello 0,84%, mentre Londra cresce dell’1 e 75%, in linea con Parigi +1,72%.

Francoforte guadagna l’1 e 49%. Da segnalare la tendenza dell’euro a un progressivo deterioramento tanto nei confronti del dollaro, scambiato a 1,01 e 75, quanto nei confronti del franco svizzero, con un rapporto di cambio a 0,98e 80. Petrolio in calo con il Wti a 98 dollari il barile.

Buoni segnali dal versante obbligazionario, dove il rendimento del nostro decennale scende al 3,04% on lo spread btp/bund a 194 punti base.