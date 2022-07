Borse piatte, attesa per Wall Street

Dopo una fase altalenante le borse europee si sono portate sulla parità nell’attesa di un’apertura poco mossa di Wall Street. Milano guadagna lo 0,10% allineata a Parigi, mentre Londra e Francoforte viaggiano poco sotto la parità. L’interesse degli investitori torna sulle obbligazioni.

Salgono le quotazioni dei nostri Btp decennali e il loro rendimento cala al 3,11%.

Sotto i fari le materie prime. Il petrolio è in crescita di oltre tre dollari il barile con il Brent a 112,50 e il Wti a 108. Gas naturale a 144 euro al megawattora. In calo tutte le materie prime per usi industriali, come rame, palladio, platino, zinco e nichel, che perdono fra il 3 e il 5%. Debole anche l’euro, che scivola a 1,04 contro dollaro.