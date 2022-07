Borse positive, Milano guarda il Senato

I mercati europei anche oggi aprono in territorio positivo, per la quarta giornata di seguito. Londra, Francoforte e Parigi guadagnano tutti circa mezzo punto percentuale. Milano dopo una apertura a +0,7% ritraccia e rimane poco sopra la parità. Molti gli eventi a cui i mercati guardano in questi giorni. In Italia naturalmente attenzione alla verifica di governo con il passaggio di Draghi al Senato e alla Camera. Lo spread italiano è in calo, siamo a 208 punti base con rendimento del decennale al 3,36%. Domani importante la riunione della Bce che potrebbe alzare i tassi di interesse più del previsto a 50 punti base, sarebbe la prima volta in oltre 10 anni. Indiscrezioni positive sul fronte materie prime: la Russia potrebbe riprendere il flusso dal Nord Stream 1 sempre domani, ma in maniera ridotta. Il gas oggi in leggero rialzo a 156 euro megawattora sette volte tanto i livelli di un anno fa.