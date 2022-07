Borse tra cautela e incertezza

Apertura cauta per Wall Street, con il Dow Jones in lieve ribasso e il Nasdaq in calo dello 0,34%: pesa l'attesa per le trimestrali tech Usa in arrivo tra domani e dopodomani. I mercati inoltre attendono le prossime mosse della Federal Reserve, che mercoledì alzerà di nuovo tassi di interesse. Gli investitori scommettono su una stretta dello 0,75%, ma c'è chi pensa all'ipotesi di un rialzo dell'1%.

I mercati europei frenano dopo l'avvio di New York. Milano procede a +0,44% e Londra a +0,12%, Parigi +0,22% e Francoforte quasi piatta.

Lo spread tra Btp italiano e Bund tedesco si riallarga leggermente a 238 punti base con il rendimento del nostro decennale al 3,45%.

L'euro resta debole e si scambia a 1,0243 contro il dollaro.

Il Gas naturale quota sul mercato di Amsterdam 168,65 euro per megawatt/ora.