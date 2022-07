Borse volatili, acquisti sui Btp

Una seduta altalenante per le borse europee, partite in calo e poi avanzate a metà giornata in forte progresso sino a declinare in chiusura verso valori più neutrali, complice l’andamento di Wall Street (Dow Jones -0,23% e Nasdaq -0,15% alle 17 e 30 ora italiana).

In un contesto di nervosismo dei prezzi sulle materie prime, con il petrolio in rialzo di oltre 3 dollari il barile (Brent a 112 e Wti a 108) e il gas su livelli elevati, a 145 euro il megawattora, Milano ha chiuso a +0,29%. Londra piatta, Francoforte ha guadagnato lo 0,23% e Parigi lo 0,14%.

Forti gli acquisti sui nostri titoli di Stato con il rendimento del nostro decennale sceso al 3,07% (dal 3,30% della mattinata). Da segnalare un ulteriore indebolimento dell’euro, sceso a 1,03 e 90 contro dollaro.