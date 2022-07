Bruce Springsteen e The E Street Band annunciano le date in Nord America

Dopo il trekking europeo, che va da fine aprile a fine luglio 2023, Springsteen tornerà in Nord America per un'altra tappa a partire da agosto.

La band darà il via al tour mondiale del 2023 con 31 date negli Stati Uniti a partire dal 1 febbraio a Tampa, in Florida, e concluderà le cose il 14 aprile a Newark, nel New Jersey, prima di lanciare la loro tappa europea precedentemente annunciata.

Bruce Springsteen e The E Street Band hanno annunciato questa settimana che torneranno sui palcoscenici nordamericani per la prima volta dal 2016 a partire da febbraio 2023.

E dopo l’annuncio delle date del tour in Nord America, che si sono aggiunte a quelle già in programma in Europa, arriva una nuova e lieta notizia per Bruce Springsteen, questa volta però relativa alla sua sfera privata e familiare. Come fatto sapere dalla moglie del Boss Patti Scialfa con un post su Instagram, il figlio più giovane della coppia Sam Ryan Springsteen e la fidanzata hanno recentemente dato alla luce una bambina di nome Lily Harper. Il cantautore del New Jersey e la sua consorte hanno così festeggiato la nascita della loro prima nipote con una serie di foto condivise sui social.