Calcio, dalla Corea al Napoli: Kim Min-jae non fa fatica a integrarsi

Non sembra avere difficoltà a integrarsi, Kim Min-Jae, The Monster, il nuovo acquisto del Napoli. In un video postato sui social dalla squadra e rilanciato dal presidente De Laurentiis, il calciatore sudcoreano si cimenta nei cori da stadio con l'aiuto di un telefonino che suggerisce le parole in italiano, suscitando l'ilarità dei compagni.