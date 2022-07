Caldo: bollino rosso in 9 città, domani in 14 e venerdì in 16

In aumento il caldo in tutta Italia con l'approssimarsi del week end e l'arrivo dell'anticiclone nord-africano dalle coste dell'Algeria. Le temperature proibitive cominceranno a partire da giovedì, ma già oggi ci sono città particolarmente esposte all'ondata di calore, specie nel Nord e Centro Italia. In particolare, sono 9 le città italiane da bollino rosso oggi, secondo il bollettino delle ondate di calore del ministero della Salute: il livello di allerta 3, valore massimo, interessa Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Genova Latina, Perugia, Rieti e Roma. Ma nei prossimi giorni la morsa della canicola si stringerà ancora di più: bollino rosso domani anche a Campobasso, Frosinone, Milano, Torino e Viterbo, per un totale di 14 città che venerdì saliranno a 16, con l'aggiunta di Trieste e Verona.

Bollino arancione (allerta 2) oggi a Campobasso, Frosinone, Milano, Torino, Trieste, Verona e Viterbo. Domani allerta 2 a Trieste e Verona, venerdì a Pescara e Civitavecchia. E' Napoli l'unica città in verde, oggi, domani e venerdì.