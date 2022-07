Caldo eccezionale fino a lunedì con picchi fino a 40 gradi di giorno e notti 'tropicali' , poi una tregua dall'afa con un calo delle temperature grazie anche a temporali previsti nel nord Italia. Le previsioni indicano che raggiungeremo il picco di calore provocato dall'anticiclone africano 'Apocalisse4800'. Fino a lunedì, quindi, il caldo si farà sentire anche di notte. Se i valori massimi toccheranno punte di 39/40 gradi in Pianura Padana, sulle zone interne di Sardegna, Sicilia, Puglia e tra Lazio e Umbria, dal calar del sole vivremo le temibili 'notti tropicali', indicatore climatico introdotto dall'Organizzazione mondiale della meteorologia, che le identifica come notti in cui la temperatura non scende mai sotto i 20 C. Su molte regioni le temperature notturne rimarranno ben sopra i 22/23 addirittura ancora prossime ai 30 gradi a mezzanotte".

Il sole sarà prevalente un po' su tutte le regioni e ci saranno forti temporali domani sulle Alpi (soprattutto del Triveneto). Saranno proprio i temporali che a partire da martedì prossimo porteranno aria più fresca quanto meno al nord. Dopo il passaggio temporalesco i venti soffieranno dai quadranti settentrionali, così da mitigare la grande calura. Le temperature su molte regioni saranno meno roventi e decisamente un po' più sopportabili.