California, le terribili immagini dell'incendio McKinney: via da casa 2.000 persone

Dichiarato lo stato di emergenza in California a causa un vasto incendio che sta devastando la foresta nazionale di Klamath. L'incendio, denominato McKinney, è partito venerdì scorso e a cuasa delle alte temperature e del vento forte è passato da poco più di 1 miglio quadrato (1km quadrato) fino a 62 miglia quadrate (160 chilometri quadrati), in un'area in gran parte rurale vicino al confine di stato dell'Oregon, secondo quanto riferiscono i vigili del fuoco. Il McKinney fire, al momento considerato il più grande incendio dell'anno in California, ha costretto 2.000 residenti a evacuare e ha distrutto case e importanti infrastrutture, oltre a bruciare tra i 30.000 e i 40.000 acri di bosco. La fauna selvatica è stata vista fuggire dall'area per evitare le fiamme.

"Sta continuando a estendersi con venti irregolari e temporali nell'area," ha detto Caroline Quintanilla, portavoce della Klamath National Forest. Il governatore della California Gavin Newsom sabato, constatando l'intensificazione dell'incendio, ha dichiarato lo stato di emergenza. La proclamazione consente a Newsom una maggiore flessibilità per prendere decisioni in risposta all'emergenza e dovrebbe consentire di accedere agli aiuti federali.