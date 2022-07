Capri, la colazione in Piazzetta costa 78 euro. Lo scontrino sui social scatena le polemiche

Conto salato per una colazione a Capri: 78 euro per sei cornetti, tre caffè, un cappuccino e due latte macchiato. Ancora una volta la denuncia arriva via social, ma non tutti sembrano condividere lo sdegno per il caro-prezzi. Anzi.

La storia, con tanto di video che mostra lo scontrino, è stata pubblicata su Tik Tok da un ragazzo che insieme a un gruppo di amici ha deciso di fare colazione in un locale della celebre Piazzetta. "Ecco qui con questi soldi la facevo per un mese e mezzo", dice mostrando il dettaglio del conto (la voce però sembra tradire una certa soddisfazione). Lunga la sfilza di commenti che segue, ma non tutti gli danno ragione o si scandalizzano per quei 78 euro.