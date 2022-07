Totti, quella bionda con lui allo stadio: è lei la nuova fiamma?

Sui social c’è il delirio totale. Francesco Totti e Ilary Blasi si sarebbero lasciati, anche se da nessuno dei due per è arrivata una conferma chiara e nemmeno una smentita, anche se è praticamente certo che questa sera rilasceranno un comunicato congiunto. Intanto continuano a correre gossip, voci e adesso spunta anche una nuova fidanzata di Totti. Per il momento ancora presunta.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, si tratterebbe di Noemi Bocchi, ex moglie di un dirigente di una squadra di calcio laziale. La giovane è stata immortalata in tribuna allo stadio Olimpico, la settimana scorsa, in occasione della partita Roma-Genoa: capelli biondi e lisci, seduta due file dietro all’ex capitano. E questo potrebbe essere un segnale di grande vicinanza tra i due. Sarebbero anche stati visti più di una volta insieme in un ristorante a Fiumicino.

A questo Repubblica aggiunge che la storia tra i due sarebbe iniziata due mesi fa. Una storia nascosta che però sarebbe balzata agli occhi una sera in cui lei è scappata da una festa per andare da Totti che aveva avuto un incidente in macchina. Non era successo nulla di grave però in suo soccorso era andata lei. Per i più attenti ai social tutto questo accadeva mentre tra Francesco Totti e Ilary Blasi c’era un freddo silenzio.