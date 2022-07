Chi è Tetsuya Yamagami, l'uomo che ha ucciso l'ex primo ministro giapponese Shinzo Abe

La polizia giapponese, in una conferenza stampa sull'assassinio dell'ex primo ministro giapponese Shinzo Abe, ha affermato che il sospettato fermato Tetsuya Yamagami (41 anni) ha ammesso di aver sparato per uccidere. La pistola usata, ha confermato ancora la polizia, è artigianale.

"Sono stato certamente io", ha detto Yamagami, secondo quanto riferito dalla polizia giapponese.

Nella conferenza stampa, inoltre le forze dell'ordine hanno sostenuto che Yamagami non avrebbe detto di far parte di alcuna organizzazione, si pensa quindi che si tratti di un lupo solitario. Invece Yamagami avrebbe dato una spiegazione sui motivi del suo gesto poco chiara. "Provavo risentimento per una specifica organizzazione e l'ex primo ministro era a essa collegata", avrebbe detto l'assassino.

Non è stato specificato di quale organizzazione si tratti e la polizia al momento non ha voluto commentare. Abe erano noto essere un appartenente all'associazione nazionalista Nippon Kaigi, ma a questa nella conferenza stampa non è stato fatto cenno e non è chiaro se Yamagami si riferisse a essa. Per quanto riguarda l'arma del delitto, la polizia ha confermato che si tratta di una pistola artigianale. "Dall'apparenza si capisce subito che si tratta di una pistola artigianale: è lunga 40 cm e alta 20 cm", ha detto il dipartimento di polizia di Nara. Nell'appartamento si Yamagami sono stati trovati i pezzi con i quali la pistola è stata costruita e altre armi fatte a mano simili a quella usata nell'attacco. In precedenza i media nipponici avevano parlato di ordigni esplosivi. Sul luogo del delitto, Yamagami si è recato "in treno", ha spiegato la polizia, che però non ha precisato da quanto tempo si trovava lì. Immagini riprese sulla scena hanno mostrato il 41enne con la sua polo grigia in diversi punti, in una lo si vede addirittura alle spalle di Abe.