Chiusa Wall Street. Borse europee caute, vola il gas

Milano perde lo 0,05%, Francoforte -0,31%, Londra +0,89%, Parigi +0,40%. I mercati restano prudenti in attesa delle mosse delle banche centrali. Forte balzo del gas naturale che in una seduta sale del 10% e sfiora i 163 euro al mw. In rialzo anche il prezzo del petrolio, 113 dollari al barile il Brent. Salgono a Piazza Affari i titoli legati all'energia mentre frena ancora Saipem -6,94%, alle prese con l'aumento di capitale. Male le banche Intasa Sanpaolo la peggiore cede il 2,4%. Intanto si allarga lo spread , 201 punti base, il rendimento decennale sale al 3,35%.