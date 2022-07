Cingolani: in Italia risparmio di 4 miliardi di metri cubi l'anno. Servono altri 2 rigassificatori

“Nell'ambito del nuovo regolamento europeo sul 15% di taglio del consumo di gas , è stato stabilito di tener conto dei programmi di risparmio precedenti. È per questo che per l'Italia si tratterà di risparmiare il 7% (e non il 15%, ndr) di circa 55 miliardi di metri cubi (1° agosto - 31 marzo), pari a circa 4 miliardi di metri cubi l'anno”. Il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani fa il punto in conferenza stampa sulla situazione energetica nazionale, all’indomani del vertice di Bruxelles che ha siglato l’accordo per il risparmio congiunto del consumo di gas, anche in vista di una progressiva indipendenza dall’import russo.

Ancora due anni di centrali a carbone

Roberto Cingolani si sofferma poi sul calendario dell’attività delle centrali a carbone in via di dismissione: “Resteranno aperte un anno ancora, al massimo due, per avere un risparmio di due miliardi di metri cubi all'anno di gas naturale. Certamente farà un po' di danno ambientale ma sarà compensato dalla crescita molto più veloce delle rinnovabili”.

“Stoccaggi al 71%. Fondamentale il primo rigassificatore, ce ne servono due”

Gli stoccaggi di gas sono oggi al 71,1% in “forte recupero” annuncia poi il ministro della Transizione energetica. L'obiettivo resta il 90% in ottobre, “ma se si riesce a fare di più, meglio” ha poi aggiunto Cingolani. “Nel frattempo, le richieste di nuovi impianti di rinnovabili nei primi 7 mesi del 2022 sono stati di quasi 9 GW, richieste che non possono nemmeno essere soddisfatte tutte per mancanza di pannelli e materie prime” ha precisato.

Sul capitolo rigassificatori, il ministro Cingolani ha spiegato: “Manderemo al 100% di capacità i rigassificatori che abbiamo ma questo ci porterà altri 3/4 miliardi di metri cubi. Ci servono due rigassificatori nuovi” ha detto in conferenza stampa, spiegando poi che “non possono essere messi a Sud per via di una strettoia a Sulmona e allora sono da mettere al Nord, uno sul Tirreno e uno sull'Adriatico. Un giorno andranno via, saranno strutture galleggianti ormeggiate dove c'è il tubo a cui si possono collegare. Una è prevista a Piombino e l'altra a Ravenna. Piombino è quella che sarà pronta prima, perchè ci sono tutte le condizioni tecniche per allacciarsi in sicurezza. Per Ravenna serve invece un raccordo quindi ci sarà bisogno di un anno in più ma è fondamentale che tra il primo trimestre del 2023 e il primo trimestre del 2024 inizino a rigassificare”.