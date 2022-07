Continuano i focolai a Cinigiano in Maremma. In azione Canadair e elicotteri

Ancora focolai in ripresa nella notte appena trascorsa a Cinigiano, in provincia di Grosseto, dove da ieri un incendio ha messo in difficoltà la zona. In atto in queste ore le operazioni di spegnimento con mezzi aerei: un Canadair della flotta aerea dei vigili del fuoco e elicotteri dell'antincendio boschivo della regione Toscana. I vigili del fuoco sono disposti a presidi delle infrastrutture sulle zone interessate dai fronti attivi e in bonifica nelle altre zone. Ieri notte, attorno alle 23, l'incendio era ancora attivo e al lavoro c'erano squadre di vigili del fuoco da mezza Toscana oltre che da Emilia Romagna (Parma e Bologna) per un numero complessivo di 62 unità. Il paese di Cinigiano era stato in gran parte evacuato. Alcune abitazioni e infrastrutture risultano danneggiate.