Covid, il popolo dei falsi negativi: sempre più persone sintomatiche risultano negative

L'ipotesi prevalente "è legata al comportamento del nostro sistema immunitario: si pensa che i sintomi precedano il risultato positivo ai test perché oggi il sistema immunitario si attiva molto più velocemente contro il virus. All'inizio della pandemia, infatti, i contagi avvenivano tra persone che non avevano mai preso prima Sars-CoV-2 e che non erano vaccinate, e quindi il virus poteva agire indisturbato per diversi giorni prima che l'infezione fosse tale da essere rilevata dal sistema immunitario. Oggi, invece, con la maggior parte della popolazione vaccinata o già esposta al virus, la reazione immunitaria è più rapida e può portare a casi in cui si hanno sintomi, ma non si risulta positivi, perché la carica virale non è ancora sufficiente rispetto alla sensibilità del test", si legge nell'articolo.

La seconda invece riguarda le varianti ed il modo in cui il virus circola nell'organismo: recenti studi hanno infatti scoperto che le nuove varianti procurano un accumulo minore di particelle virali nelle cellule del naso rispetto a quanto accadesse in precedenza e quindi questo rende difficile l'efficacia del tampone.

La terza ipotesi chiama in causa i tamponi casalinghi: è possibile che con il fai-da-te non si raccolga accuratamente il giusto materiale biologico.