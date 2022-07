Covid: 107.786 nuovi contagi e 72 morti in 24 ore

In Italia si registrano 107.786 contagi Covid e 72 morti in 24 ore. E' quanto emerge dai dati raccolti dal Ministero della Salute. I tamponi effettuati sono stati 380.035 con tasso positività 28,4%.

Sono 325 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, due in più rispetto a ieri. Gli ingressi giornalieri sono 43.

OMS

"Non sappiamo come sarà la prossima variante" di Sars-CoV-2. "Ciò richiede" da un lato "che usiamo gli strumenti che abbiamo ora", dall'altro "che sviluppiamo rapidamente la prossima generazione di contromisure". L'invito ad accelerare sulla programmazione di interventi e la messa a punto di nuove armi anti-Covid è arrivato dal direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, durante il periodico briefing per la stampa.

Mentre la campagna sulle quarte dosi non decolla, il Dg ha ricordato l'importanza di immunizzarsi e sottoporsi ai richiami raccomandati. "Con l'evolversi del virus - ha evidenziato - la protezione dei vaccini diminuisce, pur essendo ancora davvero efficace nel prevenire malattie gravi e morte diminuisce. Il calo dell'immunità sottolinea quindi l'importanza del booster, soprattutto per i più a rischio" inclusi "gli anziani, le persone con malattie croniche, gli immunocompromessi e gli operatori sanitari".