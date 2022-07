Covid, continua il calo della curva epidemica. Oggi 31.204 casi e 112 morti

Si conferma il calo della curva epidemica nel nostro Paese, dopo aver probabilmente scavallato il picco la scorsa settimana. Oggi sono 31.204 i nuovi casi Covid contro i 67.817 di ieri ma soprattutto contro i 37.756 di lunedì scorso. I tamponi effettuati sono 135.642 (ieri 297.754) con un tasso di positività che sale lievemente dal 22,8% al 23%. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

I decessi delle ultime 24 ore sono 112 (ieri 79) per un totale di 170.037 vittime dall'inizio della pandemia.

In aumento i ricoveri in terapia intensiva, 14 in più (ieri -2): in tutto sono 417 con 41 ingressi del giorno. Continua a crescere anche il numero dei ricoveri ordinari: sono 272 in più (ieri +142) per un totale di 10.848.

Gli italiani positivi al Coronavirus sono attualmente 1.454.395, rispetto a ieri 10.655 in meno. In totale sono 20.177.910 i contagiati dall'inizio della pandemia.

