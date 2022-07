Covid, Costa: “A breve riduzione dell’isolamento per i positivi asintomatici”

"Dobbiamo arrivare a convivere con il virus. Sicuramente nei prossimi giorni ci potrà essere la riduzione dell'isolamento per chi è positivo ma non ha sintomi. Il passo successivo credo sia considerare l'ipotesi, di eliminare anche la quarantena, magari indossando una mascherina e quindi potendo andare a lavorare. Ad affermarlo è il sottosegretario alla Salute Andrea Costa che aggiunge “Dobbiamo rivedere i criteri per l'isolamento, per evitare di bloccare nuovamente il Paese”.

Ma la riflessione di Costa si spinge anche più in avanti: “Dobbiamo inoltre scorporare i dati: capire chi muore per covid e chi muore con covid è importante. Credo che l'obiettivo debba essere quello di arrivare a convivere con il virus" Sars-CoV-2. "L'obiettivo del contagio zero è irraggiungibile”.