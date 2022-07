Covid: curva epidemica in calo con 67.817 nuovi positivi e 79 decessi. Positività al 22.8% (+0.2%)

Ancora numeri che confermano il calo della curva epidemica in corso in Italia.

Oggi sono 67.817 i nuovi casi Covid contro gli 89.830 di ieri e soprattutto contro i 79.920 di domenica scorsa. I tamponi effettuati sono 297.754 (ieri 398.338) con un tasso di positività che passa dal 22,6% al 22,8% (+0,2%).

I decessi delle ultime 24 ore sono 79 (ieri 111) per un totale di 169.925 vittime dall'inizio della pandemia.

Lieve calo delle terapie intensive, due in meno (ieri +10): in tutto sono 403. Gli ingressi giornalieri sono 38. Continua a crescere, invece, il numero dei ricoveri: sono 142 in più (ieri +71) per un totale di 10.576.

I casi complessivi dall'inizio della pandemia sono 20.145.859. I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 52.417 (ieri +69.489) per un totale che sale a 18.510.884. Gli attualmente positivi (+16.500) sono in tutto 1.465.050, di cui 1.454.071 in isolamento domiciliare.

La regione con più casi Covid è sempre la Lombardia con 8.971 contagi, seguita da Campania (+7.145), Lazio (+6.877), Veneto (+6.423) ed Emilia Romagna (+6.244).

È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

