Covid, Ema: vaccini aggiornati contro Omicron a settembre. Nuova ondata di casi in Ue

"Stiamo assistendo a una nuova ondata di casi Covid19 in molti paesi Ue. La diffusione delle infezioni è guidata dalle varianti di Omicron BA4 e BA5 che sono altamente trasmissibili. Sulla base delle attuali proiezioni si prevede che diventeranno dominanti in tutti i paesi europei, probabilmente sostituendo completamente tutte le altre varianti, entro fine luglio"". Ad affermarlo è Marco Cavaleri, responsabile della strategia per i vaccini dell'Agenzia europea per i medicinali (Ema).

"Stiamo lavorando per l'approvazione di dei vaccini Covid adattati alle varianti per settembre" ha affermato Cavaleri. L'Agenzia Europea per i Medicinali al momento sta valutando i dati sottoposti dalle aziende Moderna e Pfizer/BioNtech, ha spiegato Marco Cavaleri, responsabile per le minacce alla salute biologica e la strategia dei vaccini. Prima di autorizzarne l'uso, l'Ema vuole controllarne la sicurezza e la capacità di stimolare la produzione di anticorpi neutralizzanti.

"I vaccini bivalenti mRna che combinano due ceppi diSars-CoV-2, uno dei quali è un ceppo Omicron, sembrano offrire una risposta immunitaria ancora più ampia", ha sottolineato, aggiungendo che "i vaccini che includono altre varianti potrebbero anche essere presi in considerazione per l'uso come booster se i dati degli studi clinici mostreranno un livello adeguato di neutralizzazione contro Omicron e di altre varianti preoccupanti".

Nel frattempo l'Agenzia consiglia il secondo booster, ovvero la quarta dose, a tutti i cittadini europei sopra ai 60 anni e ai fragili. "Anche le persone tra i 60 e i 79 anni e le persone vulnerabili dal punto di vista medico di qualsiasi età - sono state le parole di Cavaleri - dovrebbero ricevere una seconda dose booster di vaccino contro il Covid, se i tassi di infezione aumentano, come stanno facendo". La raccomandazione di vaccinare le persone con più di 80 anni era arrivata dall'Ema già ad aprile. "E resta ovviamente valida". ha aggiunto Cavaleri.

Dopo la pausa estiva l'Ema darà anche il suo parere sui vaccini per i bambini dai 6 mesi ai 6 anni, che negli Stati Uniti sono già somministrati da giugno. Sia Moderna che Pfizer/BioNtech hanno messo a punto fiale adatte a queste età e aspettano la valutazione dell'Agenzia.