Covid, il fisico Sestili: "Superato il picco in Italia"

La nuova ondata di Covid, spinta dalla sotto-variante BA.5 di Omicron, in Italia ha superato il picco. Da cinque giorni consecutivi stanno scendendo. Lo rilevano le analisi del fisico Giorgio Sestili, fondatore della pagina Facebook 'Dati e analisi scientifiche'.

"ll picco sembra essere superato e i casi mostrano una riduzione pari al 14% in una settimana" ha dichiarato il fisico all'Ansa.

L' ECDC però, ovvero il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, avvisa: “Attualmente non ci sono prove di una maggiore gravità della malattia” di Covid-19 causata dalle varianti BA.4 e BA.5 “ma l’aumento della trasmissione tra i gruppi di età più avanzata sta iniziando a provocare una malattia grave. Al 10 luglio 2022, 12 paesi hanno segnalato una tendenza all’aumento dei ricoveri in ospedale o in terapia intensiva rispetto alla settimana precedente. Sebbene i tassi di mortalità siano rimasti stabili nelle ultime cinque settimane, i modelli epidemiologici condotti dall’Ecdc indicano che sia i tassi di contagio dei casi che i tassi di mortalità aumenteranno” scrive nel suo rapporto settimanale l'agenzia che ha, appunto, ha il compito di aiutare l'Unione europea a combattere le malattie trasmissibili.