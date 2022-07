Covid: in 2 settimane un milione di casi. Crescono le reinfezioni

È un bilancio ancora preoccupante quello sui contagi da Covid-19 contenuto nel Report esteso dell'Istituto Superiore di Sanità.

Nelle ultime due settimane, fra l'11 e il 24 luglio, sono stati segnalati 1.105.799 nuovi casi, di cui 738 deceduti. Dall'inizio dell'epidemia di Covid in Italia fino al 27 luglio sono stati diagnosticati e riportati al sistema di sorveglianza integrata COVID-19 20.883.670 casi, di cui 168.075 deceduti.

Crescono ancora le reinfezioni da virus SARS-CoV-2. Nell'ultima settimana la percentuale di reinfezioni sul totale dei casi segnalati nella stessa settimana risulta pari a 12,6%, in aumento rispetto alla settimana precedente (12,1%). Dal 24 agosto 2021 al 27 luglio 2022 sono stati segnalati 873.791 casi di reinfezione, pari a 5,4% del totale dei casi notificati nello stesso periodo.

Ancora dal report settimanale dell’Iss emerge che il tasso di mortalità per le persone non vaccinate è circa sei volte e mezzo più alto rispetto ai vaccinati con dose booster. Inoltre l'efficacia del vaccino nel prevenire la malattia severa è pari all'85% sempre per chi ha ricevuto la dose aggiuntiva.