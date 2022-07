Costa: "Al momento il governo non torna indietro e non ci saranno misure restrittive"

"Quest'anno abbiamo il 92% di cittadini vaccinati e nuove terapie, quindi strumenti in più contro il virus. Credo quindi che a ottobre ci sarà una situazione gestibile". Lo ha detto il sottosegretario alla salute Andrea Costa, intervenendo a Morning News, su Canale 5.Rispetto alle previsioni per l'autunno ha poi precisato "credo il virus ci abbia insegnato che è difficile fare previsioni a medio e lungo termine, quindi chi oggi prevede un ottobre apocalittico non credo faccia il bene del paese: è un messaggio che ingenera paura. Dobbiamo valutare giorno per giorno, settimana per settimana". Quindi, ha ribadito, rispetto ai positivi senza sintomi "dovremo per forza fare una riflessione. Sono contrario alla ricerca spasmodica del virus o del positivo, dobbiamo attenzionare chi rischia di più, ovvero anziani e fragili. La normalità si raggiungerà quando un positivo senza sintomi potrà tornare a lavorare con la mascherina, altrimenti si rischia un lockdown del paese senza rendercene conto, e credo questa riflessione credo debba esser fatta, superato questo picco". "Siamo in un'estate senza restrizioni - ha concluso - e l'obiettivo è convivere con la pandemia, non arrivare a contagi zero. Ciò a cui dobbiamo fare attenzione è l'occupazione degli ospedali, non il numero dei contagi"

Intanto sullo sfondo dell'aumento del contagio e delle ospedalizzazioni, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) e l'Agenzia europea per i medicinali (EMA) raccomandano di prendere in considerazione una seconda dose di richiamo dei vaccini anti Covid-19 per le persone tra i 60 e i 79 anni e per le persone con condizioni mediche che le mettono ad alto rischio di grave malattia