Covid, la circolare: quarta dose a over 60 e fragili a 120 da booster o infezione

Seconda dose booster di vaccino anti-Covid a over 60 e fragili di tutte le età dopo almeno 120 giorni dal primo richiamo o dall'ultima infezione successiva al richiamo. E' quanto raccomanda la circolare firmata dal direttore generale Prevenzione del ministero della Salute, Giovanni Rezza, con il direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco Aifa, Nicola Magrini, e i presidenti dell'Istituto superiore di sanità Silvio Brusaferro e del Consiglio superiore di sanità (Css) Franco Locatelli.

Nel documento che dà indicazioni sull'estensione della platea vaccinale destinataria della seconda dose di richiamo (second booster) nell'ambito della campagna di vaccinazione anti Sars-CoV-2, si dettagliano le modalità con cui dovrà essere proposto il secondo booster a base di un vaccino a mRna, "nei dosaggi autorizzati per la dose booster".

Una raccomandazione resa necessaria, spiega la circolare, "tenuto conto sia dell'attuale condizione di aumentata circolazione virale con ripresa della curva epidemica, associata ad aumento dell'occupazione di posti letto nelle aree mediche e, in minor misura, nelle terapie intensive, sia delle evidenze disponibili sull'efficacia della seconda dose di richiamo nel prevenire forme gravi di Covid sostenute dalle varianti maggiormente circolanti".

Il ministero della Salute ha emesso dunque la circolare che prevede "l'estensione della platea vaccinale destinataria della seconda dose di richiamo nell'ambito della campagna di vaccinazioneanti-SARS-CoV-2/COVID19". L'aggiornamento sarà applicabile a partire dal giorno successivo alla pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale della determina Aifa che inserisce le indicazioni nell'elenco di cui alla legge 648/96".

Speranza: quarta dose per tutti gli over 60

In Italia "si comincia da subito" con la quarta dose del vaccino anti Covid per tutti coloro che hanno più di 60 anni. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Seranza al Tg1, precisando che dopo la raccomandazione di estendere la quarta dose a chi ha più di 60 anni da parte di Ema e Ecdc, nel pomeriggio è arrivato in Italia il via libera dall'Aifa ed è stata inviata alle Regioni la relativa circolare del ministero della Salute.

"Guai a pensare che la battaglia contro il Covid sia vinta, è ancora in corso e dobbiamo tenere un livello di attenzione e di prudenza, i vaccini funzionano", ha sottolineato il ministro. Il Lazio fa da apripista, da giovedì 14 luglio ci si potrà prenotare sul portale regionale. Secondo i dati del Ministero della Salute nelle ultime 24 ore sono stati 37.756 i nuovi contagi da Covid registrati, ieri erano 79.920. Le vittime sono invece 127 in aumento rispetto alle 44 di ieri. Il tasso di positività si attesta al 20,07% rispetto al 26,3% di ieri. Sono360 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, dieci in più rispetto a ieri.