Covid: l'ondata estiva segna altri 107.122 nuovi casi e 105 decessi. Positività al 26,2%

Sono 107.122 i nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore, contro i 110.168 di ieri e i 107.420 di giovedì scorso.

I tamponi effettuati sono 408.096 (ieri 410.435) con un tasso di positività che scende dal 26,8 al 26,2%.

I decessi delle ultime 24 ore sono 105 (ieri 106). Il numero delle vittime totali da inizio pandemia sale così a 169.601.

Tre in più le terapie intensive (ieri +13) che diventano 391 in tutto, con 48 ingressi del giorno, mentre sono 289 in più i ricoveri ordinari (ieri +102) per un totale di 10.115.

La regione con più casi Covid è anche oggi la Lombardia con 14.425 nuovi contagi, seguita da Campania (+ 12.612), Veneto (10.525), Lazio (+9.748) ed Emilia Romagna (+8.441). I casi complessivi dall'inizio della pandemia sono 19.887.543.

I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 76.992 (ieri +70.076) per un totale che sale a 18.294.517. Gli attualmente positivi sono 31.535 in più (ieri +41.409), in tutto 1.423.425, di cui 1.412.919 in isolamento domiciliare.

È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

