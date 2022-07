Covid: nelle ultime 24 ore 79.920 nuovi casi e 44 decessi. Il tasso di positività è al 26,3%

Sono 79.920 i nuovi contagi da Covidegistrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del Ministero della Salute. Ieri i contagiati erano stati 98.044. Le vittime sono invece 44 in calo rispetto alle 93 di ieri. Sono stati eseguiti in tutto, tra antigenici e molecolari, 303.848 tamponi con il tasso di positività che si attesta al 26,3% rispetto al 25,1% di ieri. Sono 350 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 6 in più rispetto a ieri. Gli ingressi giornalieri sono 34. I ricoverati nei reparti ordinari sono 9.044, 180 in più di ieri.