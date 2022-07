Covid: nuova impennata di contagi (+142.967) e decessi (+157), positività su al 26%

Ancora in crescita la curva epidemica in Italia. Sono 142.967 i nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore, contro i 37.756 di ieri e soprattutto i 132.274 di martedì scorso.

I tamponi effettuati sono 550.706 (ieri 188.153) con un tasso di positività che sale dal 20,1% al 26%. I decessi delle ultime 24 ore sono 157 (ieri 127). Il numero delle vittime totali da inizio pandemia sale così a 169.390.

Quindici in più le terapie intensive (ieri +10) che diventano 375 in tutto, con 58 ingressi del giorno, e sono 270 in più i ricoveri ordinari (ieri + 410) per un totale di 9.724.

Gli attuali positivi toccano quota 1.350.481 (+46.463) mentre i guariti sono 18.147.449 (+97.438).

La regione con il maggior numero di nuovi casi di positività registrati nell'arco delle 24 ore è la Lombardia con 20.201 nuovi casi, seguita da Campania 18.299, Veneto 13.975, Lazio 13.386 e Puglia 13.150.

È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

Oms: “Preoccupano l'aumento dei casi e le morti inaccettabilmente alte”

"Sono preoccupato per il fatto che i casi di Covid-19 continuino ad aumentare, mettendo ulteriormente pressione a sistemi sanitari e operatori già tesi, e che le morti siano inaccettabilmente alte". È il monito lanciato dal direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, oggi durante il periodico briefing con la stampa.

Oms Europa: “Godersi l'estate, ma in sicurezza”

"Mentre continuiamo con la nostra vita quotidiana, dobbiamo ricordare che questo virus è ancora con noi ed è ancora pericoloso". Dunque "godetevi l'estate, ma fatelo in sicurezza e fate un secondo booster se siete idonei" a farlo. È l'appello lanciato da Hans Kluge, direttore regionale dell'Oms (Organizzazione mondiale della sanità) per l'Europa.

La situazione aggiornata in Italia e nel mondo