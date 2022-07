Covid. Nuovi casi in calo, ma crescono decessi, ricoveri e terapie intensive

Dopo 5 settimane di aumento, inizia l'inversione della curva dei nuovi casi di Covid-19: nella settimana dal 13 al 19 luglio sono stati infatti 631.700 (con una media di 90 mila al giorno), a fronte dei 728.700 della settimana precedente, pari a -13,3%. Aumentano però del 18,9% i decessi che sono stati 823 a fronte di 692 della settimana precedente. È quanto evidenzia il nuovo monitoraggio della Fondazione Gimbe. In 6 regioni si registra un incremento percentuale di casi (da +0,6% delle Marche a +28,6% della Val D'Aosta), mentre in 15 una diminuzione (da -0,6% del Piemonte a -18,8% della Campania). Non si attenua il peso dell'ondata estiva sugli ospedali. Nella settimana dal 13 al 19 luglio ci sono stati 10.975 ricoverati con sintomi nei reparti di area medica, rispetto a 9.724 della settimana precedente, ovvero +1.251, pari al +12,9%. In terapia intensiva sono andati 413 pazienti rispetto a 375 dei sette giorni precedenti, ovvero il +10,1%. "Sul fronte degli ospedali - commenta Marco Mosti, direttore Operativo della Fondazione Gimbe -prosegue l'aumento dei ricoveri, sia in area medica che in terapia intensiva (o area critica)". In particolare, nelle ultime cinque settimane i ricoveri sono più che raddoppiati in area critica, passando da 183 il 12 giugno a 413 il 19 luglio, mentre sono quasi triplicati in area medica, passando da 4.076 il 11 giugno a 10.975 il 19 luglio. Un andamento crescente che si riflette sulla percentuale di posti in ospedale occupati da parte di pazienti Covid, indice di un affaticamento del sistema sanitario regionale poiché, man mano che cresce, si traduce in una minor capacità di presa incarico di pazienti con altre malattie. Il tasso nazionale di occupazione al 19 luglio era del 17,1% in area medica, con una forbice che va dall'8,9% del Piemonte al 42,9% dell'Umbria, e del 4,5% in area critica, con una forbice che va dallo 0% della Basilicata al 10,2% della Calabria. "Aumentano ancora gli ingressi in terapia intensiva - conclude Mosti - anche se in misura minore rispetto alla scorsa settimana: la media nella settimana passata è stata di 49 ingressi al giorno rispetto ai 47 di quella precedente". A crescere del 7,5%, sono state anche le persone in isolamento domiciliare: 1.441.553 rispetto a 1.340.382 della settimana precedente.

Il nuovo monitoraggio Gimbe registra un'impennata delle somministrazioni della quarta dose di vaccino anti Covid: +190% in 7 giorni, un dato positivo ma "ancora lontano dal target di 100mila al giorno e con troppe differenze regionali". Al 20 luglio risultano 1.303.485 di quarte dosi, con una media di 31.686 somministrazioni al giorno (erano 11.000 la scorsa settimana). Sono invece 6,84 milioni le persone di età superiore a 5 anni che non hanno ricevuto nemmeno una dose di vaccino anti-Covid. Dei non vaccinati, 4,42 milioni sono attualmente vaccinabili, pari al 7,7% della platea con nette differenze regionali (dal 5% del Lazio al 10,8% della Valle D’Aosta). Mentre 2,42 milioni sono temporaneamente protette in quanto guarite da Covid-19 da meno di 180 giorni, pari al 4,2% della platea con nette differenze regionali (dal 2,8% del Molise all’8,6% della Provincia Autonoma di Bolzano). I positivi in Italia sono "1,45 milioni e potrebbero essere in realtà almeno il doppio" con un "verosimile aumento dei ricoveri" nelle prossime settimane. Da qui, evidenzia Gimbe, l'importanza delle mascherine al chiuso e, soprattutto, di somministrare il prima possibile la 4/a dose a over 60 e fragili".