Covid: oggi in Italia 54.088 casi e 244 morti

La curva epidemica in Italia è ancora in calo. Oggi sono 54.088 i nuovi casi Covid, contro i 60.381 di ieri ma soprattutto i 71.075 di venerdì scorso. I tamponi effettuati sono 281.658 (ieri 296.304) con un tasso di positività che scende dal 20,4% al 19,2%. Oggi la regione con più casi Covid è la Lombardia con 6.847 contagi, seguita da Veneto (+6.187), Emilia Romagna (+5.820), Campania (+4.840) e Lazio (+3.958).

Secondo i dati del bollettino quotidiano del ministero della Salute, il numero degli attualmente positivi scende di 29.065 unità e sono in tutto 1.323.264, di cui 1.312.096 in isolamento domiciliare. I dimessi o guariti delle ultime 24 ore sono 83.238 (ieri 88.425) per un totale che sale a 19.457.330. I decessi sono 244 nelle ultime 24 ore (ieri 199). In calo le terapie intensive, 6 in meno (ieri -18): in tutto sono 400 con 38 ingressi del giorno. Scende anche il numero dei ricoveri ordinari: sono 143 in meno (ieri -183), per un totale di 10.768.

Il report settimanale del ministero della Salute e dell'Istituto superiore di sanità confermano una fase epidemica di transizione: "L’incidenza è molto elevata, ma in diminuzione da due settimane con una riduzione della velocità di trasmissione a valori prossimi o inferiori alla soglia epidemica. Si osserva una tendenza alla stabilizzazione nei tassi di occupazione dei posti letto in area medica e terapia intensiva. In questa fase si ribadisce la necessità di continuare a rispettare le misure comportamentali individuali e collettive previste/raccomandate, l’uso della mascherina, areazione dei locali, igiene delle mani e ponendo attenzione alle situazioni di assembramento".