Crisi politica, è già campagna elettorale. Manovre e scintille tra i partiti. Grillo difende il M5S

Se le temperature bollenti continuano a tenere sotto scacco il Paese, altrettanto rovente è il clima che si respira nel mondo politico all’indomani della crisi di governo.

Per il Movimento 5 Stelle, dopo lo strappo con il governo Draghi, è il momento della resa dei conti.

Il messaggio di Grillo sul suo blog

A catturare l'attenzione mediatica è Il cofondatore del Movimento Beppe Grillo che, con un video sul suo blog, interviene a gamba tesa in difesa del M5S: "Sono tutti contro di noi -sottolinea- ma abbiamo di fronte qualcosa di straordinario”.

Il garante rilancia i due mandati parlamentari, principio fondativo del Movimento, poi rincuora i militanti: "Ho un cuore che pulsa...altro che il cuore dei banchieri... ho un cuore da ragioniere", afferma, parafrasando il commiato del presidente Draghi alla Camera prima di salire al Quirinale per confermare le dimissioni ("anche i banchieri usano il cuore"). “Siamo disorientati dalla scissione e dagli sconvolgimenti che hanno colpito il movimento nelle ultime settimane”, prosegue Grillo.

"Il Movimento ….non lo so se è disintegrato, se è molecolare o quantico. Non lo so. Ma una cosa la so: ho guardato il Parlamento mentre Draghi parlava e non era Draghi che mi ha sconcertato ma la visione del Parlamento, una visione vecchia di gente che sta lì da 30-40 anni. Anche noi cominciavamo a essere dentro quella visione, siamo il gruppo parlamentare più giovane, ma cominciavamo a non distinguere più. Questo mi ha fatto riflettere, quel Parlamento lì non se lo merita nessuno figuriamoci Draghi. Non lo merita nemmeno l'ultimo degli italiani”.

Beppe Grillo poi non risparmia parole dure per l'ex ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. "C'è gente che entra in politica per diventare una cartelletta. 'Giggigino a cartelletta' adesso è là che aspetta di archiviarsi in qualche ministero della Nato".