Da donna a uomo: Izaak Theo Adu-Watts, figlio di Sade, si racconta in una serie di scatti in mostra

“Un diario visivo dell'identità di genere” lo definisce Paolo Woods, curatore artistico di Cortona on the Move (14 luglio - 2 ottobre 2022), ed è il percorso fotografico in cui Izaak Theo Adu, modello e figlio di Sade, condivide la propria rinascita.

Il punto d'arrivo è quello della riassegnazione di genere, ma le tappe del viaggio sono state interventi chirurgici tra cui una doppia mastectomia e l'assunzione di tanto testosterone.

Immagini di bende e segni delle operazioni sono “le mie cicatrici, mi hanno liberato e fatto diventare quello che ero destinato a essere. È stato difficile trovare la strada e non sapevo se sarei mai arrivato dall'altra parte. Ma adesso sono qui e mostro le mie cicatrici con orgoglio”, scrive Izaak Theo Adu che ha condiviso sui social tutta la sua storia.

Ed è anche grazie a questi post, in cui racconta le difficoltà fisiche e psicologiche che si è trovato a vivere, che è diventato un punto di riferimento per ragazzi che si attraversano la stessa situazione e, soprattutto, che ha conosciuto quella che poi, su una spiaggia delle Hawaii, è diventata sua moglie: Emily Margaret Shakeshaft, che lo seguiva in rete, complimentandosi con lui per il coraggio e la determinazione.