Da Matera allo stazione spaziale internazionale: le domande dei bambini a Samantha Cristoforetti

I bambini chiamano da Matera, Samantha Cristoforetti risponde dallo spazio. Un collegamento in diretta radio tramite il programma ARISS tra quasi 50 bambini, di età compresa tra i 9 e i 13 anni degli istituti scolastici "G. Pascoli", "Nicola Festa" e dell’Istituto Comprensivo 6 "Donato Bramante" e l’astronauta italiana, sintonizzati rispettivamente dal Centro Spaziale "Giuseppe Colombo" - ASI (Agenzia Spaziale Italiana) di Matera e dalla Stazione Spaziale Internazionale (ISS). L’iniziativa è stata il momento centrale della tappa in Basilicata del tour “Italia Brilla Costellazione 2022”, promosso dall’associazione Il Cielo Itinerante in collaborazione con ASI ed ESA.

Una ventina di domande che hanno toccato vari argomenti sia legati all’attualità sulla terra sia sulla vita di Samantha nello spazio. Dalle abitudini quotidiane, ritmi di una tipica giornata, sensazioni e tempo di viaggio passando al percorso per diventare astronauta e alle scelte intraprese fino ad essere la prima donna italiana ed europea ad andare nello spazio ed entrare nella storia. Alcune domande hanno anche toccato uno dei temi più delicati sulla terra, il cambiamento climatico che, anche Samantha, ha confermato in tempo reale ai bambini “Sì, anche dalla stazione ISS si vede la riduzione della superficie dei laghi e dei ghiacciai e gli effetti della siccità”. Una domanda, inoltre, è stata legata alla rivoluzione green in corso sulla terra che tocca anche le missioni spaziali: “Sicuramente ci sono degli sviluppi anche in questo senso, si sta lavorando con dei motori per i razzi che utilizzino dei propellenti meno tossici e meno inquinanti” ha spiegato l’astronauta.