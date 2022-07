Dalla Sardegna alla Versilia, gli altri "fronti" dei roghi che bruciano la Penisola

Pur essendo sotto controllo per circa il 70%, l'incendio di Massarosa, in Versilia, sta ancora avanzando lentamente lungo il versante di Montramito e Gualdo. Su quest'ultimo perimetro sono concentrati i quattro Canadair dei mezzi di soccorso, mentre quattro elicotteri della flotta regionale stanno operando sul resto della superficie già arginata. Dopo il punto della situazione, fatto in mattinata dalla Protezione civile della Regione Toscana, si fa la conta dei danni: al momento sono oltre 650 gli ettari di bosco e oliveto bruciati e circa dieci le abitazioni andate in fumo; trecento le persone sfollate; 150 gli uomini impegnati nelle operazioni di spegnimento tra squadre di volontari e operai forestali, oltre alle squadre dei vigili del fuoco, che hanno fatto affluire sul posto mezzi da altre province e anche da fuori regione.

Il problema più serio restano le condizioni meteo del vento che ieri, a causa di una corrente ascensionale, ha provocato una ripresa delle fiamme: una circostanza che si teme possa ripetersi oggi perché le previsioni dicono che ci sarà ancora instabilità. Una situazione, insomma, che favorisce il propagarsi delle fiamme. È intanto in corso l'evacuazione “delle case sparse a Valpromaro”. Ci sono “criticità in corso a Montigiano, dove stanno convergendo maggiori forze” ed è “in arrivo un ulteriore Canadair”, segnala il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani.

Ma l’area di Massarosa non è l’unica ad essere interessata dall’emergenza roghi: da ieri pomeriggio è in corso un incendio di bosco e fitta vegetazione nel comune di Vecchiano (in provincia di Pisa), cosa che ha reso necessario evacuare alcune abitazioni nella frazione di Filettole. A causa del vento, che ha cambiato fronte, le fiamme hanno raggiunto un gruppo di case e per questo è stato deciso di farle evacuare a scopo precauzionale. I vigili del fuoco hanno chiesto l'intervento di altre due squadre di pompieri. Sul posto anche due elicotteri dell'antincendio boschivo regionale e un Canadair. È invece sotto controllo l'incendio divampato questa mattina sul Monte Serra, nel comune di Calci (sempre in provincia di Pisa). In corso le attività di bonifica di piccoli focolai per evitare che le fiamme ripartano. “È un incendio di origine dolosa – spiega Massimiliano Ghimenti, sindaco di Calci – ci fa arrabbiare l'inaccortezza che fa scoppiare un incendio accidentalmente ma l'atto scellerato, che peraltro abbiamo già vissuto, ci dà disgusto perché è inaccettabile che qualcuno possa gioire nel vedere bruciare le piante che ci danno vita e ossigeno”.