Delitto Caccia, la procura generale di Milano riapre le indagini

Si riaprono le indagini sul caso di Bruno Caccia, il magistrato ucciso a Torino il 26 giugno 1983. La procura generale di Milano, che da tempo ha un fascicolo aperto, oggi ha raccolto le dichiarazioni di Rocco Schirripa, 69 anni, un ex panettiere, considerato vicino alla 'ndrangheta, che sta scontando l'ergastolo perché considerato uno degli esecutori materiali. Schirripa fu arrestato nel 2015. Per lui l'ergastolo è diventato irrevocabile nel 2020, ma quello di Caccia è un omicidio su cui gravano ancora, nonostante i processi e le sentenze, diversi aspetti da chiarire. Nel 1992 era stato condannato in via definitiva al carcere a vita un presunto boss, Domenico Belfiore, in qualità di mandante.