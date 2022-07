Djokovic vs Kyrgios: la finale promette spettacolo. Chi vince paga la cena - Segui la diretta

Ci siamo, in campo sul Centre Court di Wimbledon i due sfidanti per il titolo: il veterano serbo contro l'australiano alla sua prima finale sul green londinese. Novak Djokovic contro Nick Kyrgios, alla sua prima occasione di conquistare un Major.

Il primo set finisce dopo 45 minuti e se lo aggiudica Kyrgios 6/4. Un set combattuto a colpi di aces. Tutti e due i giocatori hanno sfoggiato colpi di grande potenza.Kyrgios è riuscito a strappare il servizio a Djokovic sfruttando un doppio fallo del serbo e poi ha fatto il resto servendo con 7 ace cioè il 77% di prime.

I due giocatori

Il serbo giocherà la finale numero 32 nei majors (20-11 il suo bilancio) e, qualora dovesse aggiudicarsi il trofeo diventerebbe solamente il quinto giocatore nell’era Open a vincere un titolo dello slam per quattro volte di fila e raggiungerebbe Pete Sampras e William Renshaw come vittorie ai Championships a quota sette. Vincendo arriverebbe a una sola vittoria di distanza da Roger Federer e si ritroverebbe con ottime chances di diventare nei prossimi anni il giocatore con più titoli nella storia di Wimbledon.

Il servizio di Kyrgios è semplicemente uno dei migliori del circuito. Fluidità di movimento eccezionale, riesce a raggiungere ottime velocità sia con la prima sia con la seconda commettendo pochissimi doppi falli considerando che spesso la sua seconda viaggia oltre i 180 km orari. I precedenti vedono in vantaggio Kyrgios per due a zero ma entrambe le partite si sono giocate nella primavera del 2017 ad Acapulco e Indian Wells quando Djokovic stava vivendo uno dei periodi più complicati della sua carriera

Bookmaker e scommesse

Nella finale del torneo di Wimbledon i bookmaker puntano sul vincitore della passata edizione: Novak Djokovic oscilla tra l'1.22 di Stanleybet.it e l'1.27 di 888sport.it mentre il terzo successo di Nick Kyrgios in altrettante sfide contro il serbo si trova tra 3,95 e 4 volte la posta. Nettamente a favore della testa di serie numero 1 del torneo anche le quote per il risultato esatto con un 3-0 in favore di Djokovic che vale tra 2,22 e 2,50 mentre lo stesso risultato in favore di Kyrgios si trova in quota tra 14 e 15 volte la posta.

Novak Djokovic e Nick Kyrgios, i due finalisti hanno programmato di incontrarsi per cena al ristorante e il vincitore pagherà il conto, hanno rivelato su Instagram. Il serbo, spesso dominatore, che punta a un 7° titolo sull'erba inglese e quindi un 21° Major, e l'australiano non sono sempre stati così in buoni rapporti: "Ci hai messo cinque anni per riuscire a dire qualcosa di carino su di me", ha scherzato Djokovic sul social network. "È vero, ma io ti ha difeso quando contava", ha risposto Kyrgios, uno dei pochi giocatori ad aver sostenuto pubblicamente "Nole" quando si è rifiutato di farlo. vaccinare ed è stato quindi escluso dagli Australian Open, all'inizio del 2022, dopo due settimane di polemiche .

"L'hai fatto e l'ho apprezzato", ha risposto Djokovic. "Quindi ora siamo amici?" ribatté l'australiano. "Se mi inviti per un drink o una cena, accetto. E il vincitore pagherà", ha concluso il serbo. "Venduto. Andiamo in discoteca e impazziamo", ha proposto Kyrgios, in un possibile allusione a una foto di Djokovic a Belgrado, a torso nudo in una discoteca nel giugno 2020, nel pieno della pandemia di coronavirus. Kyrgios aveva poi criticato Djokovic per aver organizzato una serie di tornei in Serbia, l'Adria Tour, nonostante la pandemia, e aveva lo ha accusato di "mancanza di umiltà".