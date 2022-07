Dl Aiuti: a Palazzo Chigi il premier Draghi incontra i sindacati

A Palazzo Chigi nuovo round di incontri del presidente del Consiglio, Mario Draghi, con le parti sociali in vista della predisposizione del Decreto Aiuti. Dopo aver ascoltato ieri le richieste di agricoltori e artigiani, oggi è il turno di sindacati e imprese.

All'incontro di questa mattina i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil Maurizio Landini, Luigi Sbarra, Pierpaolo Bombardieri. Per il governo al tavolo i ministri dell'Economia, Daniele Franco; del Lavoro, Andrea Orlando; della Pubblica amministrazione, Renato Brunetta; dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti; delle Politiche agricole, Stefano Patuanelli. La riunione è durata poco meno di un'ora e mezza.

Landini: “Siamo sulla strada giusta, il decreto arriva la prossima settimana”

"L'Incontro ha prodotto le prime risposte, va su una strada giusta ma aspettiamo di vedere concretamente il contenuto del decreto che il governo ha detto che sarà pronto entro la prossima settimana". Lo ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, al termine della riunione con il governo. "Abbiamo messo sul tavolo anche il tema della tassazione degli extraprofitti. Continuiamo a ribadire che questo è un altro strumento da mettere in campo". Poi sulla crisi di governo: "Penso che non era questo il momento di aprire una crisi, perché una serie di temi rischiano di rimanere fermi".

Il leader della Cisl, Luigi Sbarra ha annunciato che una delle misure indicate dal governo è l' “anticipo dell'indicizzazione per la rivalutazione delle pensioni prevista per gennaio 2023, per il secondo semestre del 2022”. La prossima settimana "il governo conta di portare in Cdm il nuovo decreto aiuti-bis". Dovrebbe entrare nel nuovo provvedimento anche la proroga ulteriore del taglio delle accise sul prezzo dei carburanti e sarà prorogato anche l'intervento sugli sconti in bolletta per le famiglie in difficoltà".

Previsto anche un intervento di decontribuzione. ”Ci hanno detto che interviene sulla decontribuzione dei lavoratori dipendenti quindi si aumenta il netto in busta paga" ha detto il segretario Uil Pierpaolo Bombardieri spiegando che ancora non si hanno però i dettagli della misura. "E' la base di partenza del confronto" con le parti sociali, ha confermato anche il ministro Andrea Orlando lasciando la sede del governo.

Nel nuovo decreto aiuti non ci sarà, inoltre, una replica del bonus 200 euro ma "saranno previste risorse per recuperare chi è rimasto escluso dalla misura" a luglio, ha precisato Bombardieri, spiegando che a questo scopo dovrebbero essere stanziati circa "25 milioni". Dunque una valutazione" dell'incontro "positiva". Il governo si è impegnato "a fare interventi strutturali sulla decontribuzione, per aumentare il netto in busta paga, e ad anticipare la rivalutazione pensione per gennaio. Era quello che avevamo chiesto".