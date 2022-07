Draghi incassa la "mini fiducia" ma la maggioranza è svanita. Al Colle dopo il voto alla Camera

La lunga giornata di Mario Draghi si conclude con una fiducia “tecnica” e con un verdetto politico definitivo sull'esperienza del governo.

L'epilogo di palazzo Madama si racchiude nei freddi numeri della votazione: i sì sono stati 95 e sono arrivati da Pd, Leu, Italia viva, Insieme per il futuro e Italia al centro, mentre non hanno partecipato al voto il M5s e il centrodestra di governo, ma con delle differenze: centrodestra assente, M5s in Aula, ma senza votare, condizione che ha permesso alla votazione di raggiungere il numero legale.

A questo punto si prosegue con l'iter già previsto, ovvero il passaggio alla Camera, anche se appare puramente formale e poi, entro la giornata, il presidente del Consiglio dovrebbe salire al Colle per confermare le sue dimissioni, presentate giovedì scorso e non accolte dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

L'intervento al Senato

La cronaca della lunga giornata di Draghi non può non partire dall'intervento tenuto in Aula dal premier, duro, spigoloso, senza fare sconti alle forze politiche, sia al Movimento 5 stelle che alla Lega. Draghi aveva proposto un "nuovo patto sincero e concreto", non una "fiducia di facciata", ma piena, per evitare che poi l'intesa "svanisca davanti ai provvedimenti scomodi". Le sue parole, con riferimenti a temi bandiera come il ddl concorrenza e il fisco (Lega) e il reddito di cittadinanza (M5s), hanno provocato un "irrigidimento" in particolare da parte del Carroccio. Il centrodestra, dopo una girandola di riunioni e incontri tra Palazzo Madama e Villa Grande, ha fatto la sua "controproposta": un "'nuovo patto di governo" per un esecutivo "guidato ancora da Mario Draghi, senza il Movimento 5 Stelle e profondamente rinnovato". Una formula non accettabile per il presidente del Consiglio, che ha sempre detto di non essere disponibile ad andare avanti senza i pentastellati.