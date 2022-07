Due ore di telefonata tra Biden e Xi Jinping: "Scambio approfondito"

I presidenti cinese Xi Jinping e statunitense Joe Biden hanno avuto "comunicazioni e scambi approfonditi su relazioni sino-americane e su questioni di reciproco interesse" nella loro videochiamata durata oltre due ore. Lo riferisce il network statale cinese Cctv. Questa è la quinta telefonata tra i due leader da quando il presidente Biden è entrato in carica".

Questa è la quinta telefonata tra i due leader da quando il presidente Biden è entrato in carica, ha riferito un portavoce della Casa Bianca.

La telefonata arriva dopo giorni di tensione per il programmato viaggio a Taipei della speaker della Camera Nancy Pelosi ed è stata preceduta dalle dichiarazioni del portavoce del ministero della Difesa Wu Qian: “La riunificazione di Taiwan è la missione sacra dell'Esercito popolare di liberazione (Pla): le forze armate cinesi promettono tolleranza zero verso l'indipendenza dell'isola ritenuta parte inalienabile della Repubblica popolare”. E ha ribadito che la questione di Taiwan “riguarda esclusivamente gli affari interni della Cina e non c'è spazio per l'interferenza Usa”.

L’obiettivo del presidente Biden è “di tenere aperte le linee di comunicazione”, ha detto il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale John Kirby. Secondo gli analisti di Washington i problemi di politica interna di Xi pesano molto sul colloquio e anche sulle prese di posizione nei confronti degli Stati Uniti. Sempre gli analisti sostengono che la reazione al viaggio di Nancy Pelosi sia spropositata e dettata dalla necessità di aprire un fronte esterno per alleggerire la pressione su quello interno: infatti l’economia cinese ha rallentato drammaticamente: il secondo trimestre 2022 ha segnato solo +0,4% di incremento del Pil, rendendo quasi irraggiungibile l’obiettivo pianificato del 5,5% per quest’anno. Ogni punto di crescita perso significa un milione di occupati in meno nelle grandi città (la disoccupazione giovanile è salita a doppia cifra e punisce i laureati).

Intanto la portaerei "USS Ronald Reagan" è entrata nelle acque del Mar cinese meridionale. Con un comunicato della Settima Flotta degli Stati Uniti si precisa che la manovra rientra in un'operazione programmata: "La Uss Ronald Reagan si trova in viaggio nel Mar cinese meridionale dopo aver concluso con successo la tappa a Singapore - ha detto il comandante Haley Sims, portavoce della Settima Flotta - la nave procede con le operazioni di routine e di pattugliamento per mantenere aperte la regione Indo Pacifica.

La Cina terrà un ciclo di esercitazioni militari di due giorni nelle acque occidentale dello Stretto di Qiongzhou, tra l'isola di Hainan e la provincia del Guangdong, disponendo il divieto alla navigazione per totali 11 ore quotidiane. Lo riferisce l'Amministrazione per la sicurezza marittima con una nota postata sul suo sito.

Le dichiarazioni

La Casa Bianca non ha fornito un comunicato sui contenuti del colloquio, limitandosi per ora a rendere noto che la telefonata, cominciata alle 08:33 ora statunitense, e' andata avanti per due ore e 17 minuti, compresa la traduzione.

"Considerare la Cina un competitor strategico e definirlo un rivale strategico è un errore di calcolo sulle relazioni tra Cina e Stati Uniti e un'incomprensione a proposito dello sviluppo della Cina, che ingannerà il popolo dei due Paesi e la comunità internazionale". E' quello che il presidente cinese Xi Jinping ha detto nel colloquio telefonico con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, secondo quanto si legge in un tweet del Global Times.

Nella sua conversazione con il leader cinese, Xi Jinping, il presidente Usa, Joe Biden, ha ribadito che la posizione degli Stati Uniti sul principio dell''unica Cina' rimane la stessa e non cambiera', e che gli Stati Uniti non sostengono "l'indipendenza di Taiwan". Lo riferisce sempre il quotidiano cinese Global Times.

La questione di Taiwan "è chiara" dato che "entrambi i lati dello Stretto di Taiwan appartengono a un'unica Cina". Il presidente cinese Xi Jinping, nel colloquiocon l'omologo Usa Joe Biden, ha espresso "ferma opposizione al separatismo" dell'isola e "all'interferenza di forze esterne". Nel resoconto del network statale Cctv, Xi ha aggiunto che "non lasceremo mai spazio alle forze indipendentiste". La posizione di governo e popolo cinesi, ha aggiunto, "è coerente ed è la ferma volontà di oltre 1,4 miliardi di cinesi di salvaguardare la sovranità nazionale e integrità territoriale", avvisando che "chi gioca con il fuoco si dà fuoco"