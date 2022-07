Duplice omicidio a Napoli: si indaga sulla faida tra clan

Due persone sono state uccise oggi a Napoli. Il duplice omicidio è avvenuto in periferia, nel Rione Fiat a Ponticelli, in un appartamento al piano terra di via Eugenio Montale, in una zona nella quale negli ultimi due anni si è aperta una sanguinosa faida.

Le vittime sono Carlo Esposito, 29 anni, e Antimo Imperatore, 56 anni; uno dei due era sull'uscio di casa. Gli investigatori stanno cercando di chiarire se il duplice omicidio sia legato ad ambienti malavitosi.

L'area dove è avvenuto l'agguato è sotto il controllo criminale dei De Martino, alleati con i De Micco e impegnati, ormai da mesi, in uno scontro aperto con i De Luca Bossa, supportati dal gruppo Casella. Secondo quanto al momento accertato dai carabinieri, Esposito sarebbe riconducibile al clan De Micco-De Martino.

Un uomo, che potrebbe essere coinvolto nel duplice omicidio, si è consegnato agli inquirenti della Procura di Napoli. Al momento non è nota l'identità del soggetto e neppure il grado di coinvolgimento nel duplice assassinio. Sull'accaduto sono in corso indagini da parte dei carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli e della compagnia di Poggioreale, coordinati dal sostituto procuratore Urbano Mozzillo.