E' morta l'attrice di "Elvis" Shonka Dukureh. Big Mama Thornton aveva 44 anni

La cantante e attrice Shonka Dukureh, tra i protagonisti del film "Elvis", è stata trovata morta a Nashville, nel Tennessee, nell'appartamento che condivideva con i suoi due bambini. Lo ha riferito la polizia.

Dukureh, 44 anni, ha interpretato Big Mama Thornton nel film biografico sull'ascesa alla celebrità di Elvis Presley, in sala in questi giorni. Uno dei suoi figli l'ha trovata svenuta incamera da letto ed è andato da un vicino per chiedere aiuto, secondo quanto riferito dal dipartimento di polizia di Metro Nashville. Il vicino ha chiamato la polizia, che non ha potuto che certificare la morte dell'artista, le cui cause saranno accertate dall'autopsia del medico legale.

Il regista di "Elvis" Baz Luhrmann ha reso omaggio a Dukureh su Instagram: "Oggi una luce speciale si è spenta e l'intera famiglia di 'Elvis' ha il cuore spezzato per la perdita di Shonka Dukureh", ha scritto. "Ogni volta che ero sul set, sul palco o anche da solo nella stanza, tutti si sentivano sempre sollevati", ha continuato Luhrmann.

Dukureh era originaria di Charlotte, nella Carolina del Nord. Aveva studiato teatro alla Fisk University e conseguito un master in educazione alla Trevecca Nazarene University.