E' morto Tony Binarelli, addio al mago della TV

E' morto Tony Binarelli, il mago della tv dagli anni '80 e '90. Si è spento a 81 anni all'ospedale Pertini di Roma in seguito a una lunga malattia. Lo scrive il sito online de Il Messaggero.

Tony Binarelli, pseudonimo di Antonio Binarelli, era nato a Roma il 16 settembre 1940. Con la sua magia ha impreziosito i programmi di Corrado, Mike Bongiorno e Pippo Baudo fino a presenziare a Buona Domenica dal 1991 al 1995. In televisione ha anche recitato nella parte di se stesso nelle due puntate dello sceneggiato Rai del 1972 "Serata al Gatto Nero". Numerose le ospitate in Rai e Mediaset e le performance dal vivo in giro per l'Italia.